Badloe stijgt naar 2e plek op WK dankzij jury

Windsurfer Kiran Badloe heeft de eerste WK-dag in de RS:X-klasse afgesloten op de tweede plaats in de tussenstand na drie races. De Europees kampioen kwam aanvankelijk op de zesde plaats uit, nadat hij als zevende, eerste en elfde over de finish was gekomen. Tegen die laatste klassering tekende hij echter bij de jury met succes protest aan, na een aanvaring bij de start.

Badloe kan daardoor op een herziening van zijn elfde plek rekenen en dat gebeurt op basis van het gemiddelde van zijn uitslagen in de kwalificatieraces van dinsdag en woensdag. Voorlopig heeft hij de vierde plaats in de derde race toegewezen gekregen, goed voor de tweede plek in de rangschikking met 12 punten. De Fransman Pierre Le Coq leidt met 10 punten.

Badloe nam vooral dankzij zijn zogenoemde ‘redress’ een flinke voorsprong op Dorian van Rijsselberghe, zijn trainingsmaat én concurrent in de strijd om een olympisch ticket. Titelverdediger Van Rijsselberghe ging twee keer als derde over de streep. In race twee moest de tweevoudig olympisch kampioen echter genoegen nemen met plek 29, waardoor hij in het klassement op de dertiende plek staat met 35 punten.

Van Rijsselberghe en Badloe strijden om één ticket voor de Spelen van Tokio. Ze hebben zelf hun kwalificatietraject mogen bepalen en spraken gezamenlijk af dat de drie WK’s voor Tokio 2020 tellen. Na ‘Aarhus 2018’ heeft Van Rijsselberghe een kleine voorsprong in het onderlinge klassement.

Lilian de Geus sloot de eerste dag op de zesde plaats af. De titelverdedigster moest er in Torbole even inkomen. Na de negentiende en de tiende plaats won ze de derde race, goed voor een totaal van 19 punten. De Italiaanse Marta Maggetti leidt met 13 punten.