Hamilton bezorgd over opmars Ferrari

Lewis Hamilton maakt zich zorgen over de opmars van Ferrari in de Formule 1. Hoewel de zesde wereldtitel de Brit nog maar nauwelijks kan ontgaan, verwacht hij in zijn Mercedes dit seizoen niet nog eens met gemak een race te zullen winnen.

“Zij geven alles en zijn bijzonder gretig”, zo verwees Hamilton naar de winst van Ferrari-coureur Sebastian Vettel afgelopen zondag in Singapore. “Hun auto doet het zeer goed. Ferrari verslaan wordt de komende weken heel lastig.”

Misschien dat de komende Grote Prijs van Rusland uitkomst biedt. Sinds de olympische stad Sotsji vijf jaar geleden in het circus van de Formule 1 werd opgenomen ging de zege aan de oevers van de Zwarte Zee altijd naar Mercedes. Drie keer won Hamilton, één keer Valtteri Bottas, één keer Nico Rosberg. “Natuurlijk zijn wij niet kansloos”, zegt Hamilton. “We kunnen ons echter geen enkel foutje veroorloven.”