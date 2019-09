Tennisser Kyrgios voorwaardelijk geschorst

Tennisorganisatie ATP heeft Nick Kyrgios een voorwaardelijke schorsing van zestien weken en een voorwaardelijke boete van 23.000 euro opgelegd wegens misdragingen op de baan. De maatregelen worden van kracht als de Australische tennisser zich in de komende zes maanden opnieuw misdraagt.

Kyrgios bezondigde zich onder meer aan wangedrag tijdens de tweede ronde van het toernooi van Cincinnati. Daar kreeg hij al een boete van ruim 100.000 euro. Onderzoek van de ATP wees uit dat Kyrgios de algemeen geldende codes van hoe een speler zich dient te gedragen had overtreden.

De tennisser is onder meer opgedragen dat hij zich het komende half jaar onthoudt van verbaal of psychisch geweld richting officials, toeschouwers of wie dan ook op of rond de baan. Hij mag ook geen “obscene gebaren” richting scheidsrechters maken. Verder moet Kyrgios de hulp inroepen van een mental coach.