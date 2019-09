Veneberg: diskwalificatie koude douche

De goede sfeer in hotel The Old Swan in Harrogate werd vrijdagavond behoorlijk verstoord. Een kwartier dacht de Nederlandse delegatie met Nils Eekhoff de nieuwe wereldkampioen bij de beloften te hebben, maar na langdurig overleg besloot de jury bij de WK wielrennen de Nederlander te diskwalificeren. Hij had na een valpartij vroeg in koers te lang achter een auto gestayerd.

“Bijzonder teleurstellend, dit voelt als een koude douche”, zei Thorwald Veneberg, algemeen directeur van wielerbond KNWU. “Ik begrijp dat je niet achter een auto mag terugkomen, maar dat hebben vandaag wel meer renners gedaan. Het zou beter zijn als je meteen met videobeelden beslist dat een renner eruit moet. Ik weet ook niet waarom dat niet gebeurde. Waarschijnlijk is nu pas een besluit genomen na protest van een ander team. Dat is moeilijk te verkroppen Ik vind het niet sportief.”

Veneberg trof na afloop een “gebroken jongen” aan. “We proberen er nu voor hem te zijn, maar hij valt niet echt te troosten.”

Een stap naar sporttribunaal CAS sluit Veneberg uit. “Dat vinden we geen goed signaal. We hebben regels en die moeten we naleven. Het is niet in het belang van het wielrennen om dit aan te vechten. Je mag niet achter een auto rijden, maar dat gebeurt heel veel, ook vandaag. Alleen Nils wordt er nu uit gepikt. Het voelt een beetje dat hij gebruikt wordt als symbool, maar we moeten nu slikken en doorgaan.”

De wereldtitel ging nu naar de Italiaan Samuele Battistella, in de sprint nog ruim geklopt door Eekhoff.

Zaterdag gaan de WK verder met de wegrace voor de vrouwen met tal van Nederlandse favorieten.