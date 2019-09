Coleman sprint naar wereldtitel 100 meter

De Amerikaanse sprinter Christian Coleman heeft in Doha de wereldtitel veroverd op het koningsnummer, de 100 meter. De 23-jarige Coleman was in Doha een klasse apart. Hij rende naar het goud in 9,76 seconden, de beste tijd van dit seizoen.

Titelverdediger Justin Gatlin eindigde als tweede in 9,89. De 37-jarige Amerikaan wist Coleman twee jaar geleden bij de WK in Londen nog net voor te blijven op de 100 meter. Het brons ging naar Andre De Grasse uit Canada (9,90).

Het was lang onzeker of Coleman kon meedoen aan de WK. De snelste man van dit jaar op de 100 meter hing een straf boven het hoofd, omdat hij binnen een jaar drie dopingcontroles zou hebben gemist. Het Amerikaanse antidopingagentschap Usada trok de zaak tegen Coleman begin deze maand in omdat het de regels niet goed had gevolgd.