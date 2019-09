Verstappen vijfde in derde training Sotsji

Max Verstappen heeft in de derde training van de Grote Prijs van Rusland de vijfde tijd neergezet. De Limburger was in de Red Bull 1,494 seconde langzamer dan Charles Leclerc. Die was met 1.32,733 in zijn Ferrari iets sneller dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel en de Brit Lewis Hamilton.

Verstappen had een tijdlang de tweede tijd, maar de Ferrari’s wisten in het tweede deel van de training toch nog duidelijk snellere ronden neer te zetten. In de laatste minuten ging Verstappen nog naar buiten voor een snelle ronde, maar hij verremde zich in een bocht en bracht daarna de Red Bull naar binnen.