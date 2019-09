WK baan naar Saint-Quentin en Ballerup

De internationale wielrenunie UCI heeft de WK baanwielrennen van 2022 toegewezen aan het Franse Saint-Quentin-en-Evelines. Op de nabij Parijs gelegen wielerbaan werd eerder in 2015 om de wereldtitels gestreden. Ook zal de piste decor zijn van de baanwedstrijden tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Voor dat olympisch jaar heeft de UCI het Deense Ballerup aangewezen als locatie voor de WK. Die baan, in een voorstadje van Kopenhagen, was eerder in 2002 en 2010 plaats van handeling voor de wereldkampioenschappen. De WK worden volgend jaar gehouden in Berlijn, voor 2021 was Asjchabad in Turkmenistan al aangewezen. In 2023 zijn de WK’s over alle disciplines verzameld in Glasgow.

De BMX’ers kennen ook twee nieuwe locaties voor hun strijd om de wereldtitels. Die zal in 2022 in het Franse Nantes worden gehouden en in 2024 in het Amerikaanse Rock Hill, plaatsen waar regelmatig wereldbekerwedstrijden zijn verreden. Volgend jaar is het WK BMX in het Amerikaanse Houston. In 2021 rijden de Nederlandse fietscrossers een thuiswedstrijd op Papendal.