Derde titel in 2019 voor tennisser De Minaur

De Australische tennisser Alex de Minaur heeft zijn derde ATP-titel van dit jaar veroverd. De 20-jarige Australiër, nummer 31 van de wereld, was in de finale op het Chinese hardcourt in Zhuhai te sterk voor Adrian Mannarino uit Frankrijk: 7-6 (4) 6-4. Eén break in de hele partij was voor De Minaur genoeg om weer een toernooizege bij te schrijven op zijn palmares.

Het Australische talent was eerder dit jaar al de beste op het hardcourt in Sydney en Atlanta. De Minaur rekende in Zhuhai in de tweede ronde af met Andy Murray, de voormalig nummer 1 van de wereld die na een zware heupoperatie op de weg terug is. Hij versloeg daarna met Borna Coric en Roberto Bautista Agut ook de nummers 4 en 2 van de plaatsingslijst op weg naar de finale.