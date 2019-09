Van der Poel kanshebber op ‘Limburgs’ parcours

Mathieu van der Poel had dit jaar niet meer dan 28 koersdagen op de weg nodig om een onuitwisbare indruk te maken in de wielerwereld in binnen- en buitenland. Met name zijn zege in de Amstel Gold Race maakte duidelijk dat Van der Poel ook in de wegrace bij de WK wielrennen in Yorkshire iets te zoeken heeft. Renner en bondscoach Koos Moerenhout oordeelden dat het parcours rond Harrogate een ‘Limburgs karakter’ heeft.

Iets minder dan 200 renners vertrekken zondag om 9.40 (Nederlandse tijd) uur in Leeds voor een koers over 280 kilometer. De laatste 100 daarvan gaan over een lokaal parcours in Harrogate waar het vrijwel nooit volledig vlak is en de bochten, zeker met de vele regen die verwacht wordt, verraderlijk zijn.

De finish wordt verwacht rond kwart voor vijf. Dan zal duidelijk zijn of Nederland na het succes van Annemiek van Vleuten bij de vrouwen voor het eerst sinds 1985 (Joop Zoetemelk) weer een wereldkampioen wielrennen bij de mannen heeft.