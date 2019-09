Verstappen: het maakte allemaal niet uit

Voor Max Verstappen was de Grote Prijs van Rusland een race om snel te vergeten. “Het maakte allemaal niet zo veel uit”, zei hij over zijn vierde plaats.

Veel meer zat er voor Verstappen niet in, ook omdat hij na een gridstraf van de negende positie moest starten. Hij werd nog vierde omdat Sebastian Vettel met mechanische problemen uitviel. Anders was de vijfde positie het hoogst haalbare geweest.

Verstappen moest niet alleen van de negende positie starten. Zijn Red Bull was ook niet snel genoeg om de strijd met de auto’s van Ferrari aan te gaan. “Volgens mij had Mercedes de zaken goed voor elkaar”, zei hij voor de camera van Ziggo Sport over de eerste en tweede plaats voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Het had ook weinig zin voor Verstappen om voor de snelste ronde te strijden en zo mogelijk een puntje extra te verdienen. “Iedereen reed na de safety car op nieuwe banden. En de slijtage was niet groot”, zei de Nederlander die hoopt dat hij in de komende weken tijdens de races in Japan en Mexico wel kan strijden voor de winst.