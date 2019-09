Antidopingbaas Rusland wil vertrek bestuurders

Het hoofd van het Russische antidopingagentschap Rusada roept op tot een volledige vernieuwing van het sportbestuur in het land. Hierbij zouden alle overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij het lopende dopingschandaal weggestuurd moeten worden.

In een open brief zegt directeur-generaal Joeri Ganus dat de situatie in de Russische sport tragisch is en dat grote veranderingen in het bestuur nodig zijn. Rusada staat op het punt om voor de tweede keer geschorst te worden op verdenking van het manipuleren van data van het antidopinglaboratorium. Er zijn grote zorgen dat de deelname van het land aan de Spelen van Tokio volgend jaar in gevaar komt.

“Onze sport hoort volledig onderdeel te zijn van de internationale sportgemeenschap, maar dan moeten we eerst afscheid nemen van de onacceptabele methoden en de mensen die de Russische sport een doodlopende weg in hebben gestuurd en voor de ogen van de wereld in diskrediet hebben gebracht”, schrijft Ganus.