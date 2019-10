Roglic de beste in Ronde van Emilië

Primoz Roglic heeft de Ronde van Emilië op zijn erelijst bijgeschreven. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma was na ruim 200 kilometer de beste op de slotklim naar San Luca, op hetzelfde terrein waar hij eerder dit jaar de openingstijdrit in de Giro d’Italia won. Roglic schreef onlangs de Ronde van Spanje op zijn naam en toonde in de Italiaanse eendagskoers aan dat zijn vorm nog altijd goed is.

De 29-jarige Sloveen sprong op de slotklim, met een maximaal stijgingspercentage van 18 procent, weg uit de groep met favorieten en reed in hoog tempo door naar de streep. De Canadees Michael Woods en de Colombiaan Sergio Higuita, beiden van Education First, kwamen 15 seconden later respectievelijk als tweede en derde over de streep. Bauke Mollema eindigde als vierde, 17 seconden na Roglic. De Nederlander van Trek-Segafredo had gezelschap van Alejandro Valverde, de vorige week onttroonde wereldkampioen van 2018 die zijn regenboogtrui weer heeft omgewisseld voor het blauw van Movistar met daarop de Spaanse vlag.

Roglic bezorgde Jumbo-Visma de 49e overwinning van dit seizoen. Hij volgt de Italiaan Alessandro De Marchi op als winnaar van de Ronde van Emilië. Robert Gesink, zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma, won de Italiaanse koers rond Bologna in 2009 en 2010.

Met Roglic, Richard Carapaz en Egan Bernal stonden de winnaars van de drie grote rondes van dit jaar allemaal aan de start in Bologna. Carapaz won de Giro, Bernal was de beste in de Tour. De Ecuadoraan van Movistar speelde geen rol van betekenis in de Italiaanse eendagskoers, de Colombiaan van Team Ineos kwam als negende boven bij de basiliek van San Luca. Bernal gaf bijna een halve minuut toe op Roglic.