Belg Claeys blijft Roosen voor in Ardennen

De Belgische wielrenner Dimitri Claeys is de winnaar geworden van de de eendaagse wielerwedstrijd Famenne Ardenne Classic. De renner van Cofidis liet na 180 kilometer op de finishstraat zijn twee medevluchters achter zich in een lange sprint. Timo Roosen van Jumbo-Visma was bij de andere koplopers gekomen en eindigde als derde.

Mathieu van der Poel, die eerder had aangekondigd dat de Münsterland Giro van afgelopen donderdag zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen was, startte toch in de kletsnatte Belgische koers. Hij bemoeide zich intensief met het verloop van de wedstrijd, dichtte het gat naar de kopgroep en nam daarin het initiatief. Toen de groep dreigde te worden ingelopen, ging Van der Poel er alleen vandoor met nog zo’n 40 kilometer te gaan. Hij werd echter weer bijgehaald.

Van der Poel sprintte achter de koplopers naar de zesde plaats, voor landgenoten Mike Teunissen en Steven Lammertink.