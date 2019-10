Derde recordrace op rij voor Kamminga

Zwemmer Arno Kamminga heeft voor de derde dag op rij een Nederlands record gezwommen. De 23-jarige Zuid-Hollander deed dat op de slotdag van de wereldbekerwedstrijden in Boedapest op de 200 meter schoolslag. Kamminga tikte aan in 2.07,96, ruim een halve seconde onder zijn oude toptijd die hij onlangs neerzette bij de WK in Gwangju (2.08,48).

De schoolslagspecialist bleef bij de WK steken in de halve finales, maar hij wist zich wel te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Kamminga liet bij de wereldbeker in Boedapest zien in grote vorm te steken. Hij scherpte vrijdag zijn Nederlands record op de 100 school aan tot 59,05 en een dag later onttroonde hij Ties Elzerman als recordhouder op de 50 school (27,00). Kamminga sloot het evenement in de Hongaarse hoofdstad zondag in stijl af.