Sterke solo brengt Cheruiyot goud 1500 meter

De Keniaan Timothy Cheruiyot heeft op indrukwekkende wijze de wereldtitel veroverd op de 1500 meter bij de WK atletiek in Doha. De 23-jarige atleet nam direct de leiding in de finale en hield stand tot aan de finish. Hij zegevierde in een sterke 3.29,26.

Cheruiyot, die dit jaar al zijn races op de 1500 meter in de Diamond League won, sloeg een enorm gat met de rest van het veld. Zijn landgenoot Ronald Kwemoi kon lang volgen, maar in de laatste ronde liep Cheruiyot ook van hem weg.

De Algerijn Taoufik Makhloufi liep op gepaste afstand naar het zilver in 3.31,38. De Poolse routinier Marcin Lewandowski behaalde het brons in 3.31,46.