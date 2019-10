Turncoach Hamada met Taiwan dicht bij Spelen

Zijn missie om Nederland met een team op de Spelen van Londen 2012 te krijgen mislukte jammerlijk. Turncoach Sadao Hamada lijkt acht jaar later alsnog op weg naar een olympisch avontuur. Met de turners van Taiwan kwam de Japanner op de eerste dag van de kwalificaties bij de WK in Stuttgart tot een uitstekende score.

Taiwan sloot de rondgang langs zes toestellen af met een score van 250,093, ongekend hoog voor het land dat vorig jaar bij de WK met twaalf punten minder als zeventiende eindigde. De top twaalf, met een olympisch ticket als beloning, is ruim binnen bereik. “Toen ik het vier jaar geleden overnam waren we de nummer 24 van de wereld. Ik dacht: als ik alles goed doe, hebben we over vier jaar een kans”, vertelde Hamada zondag.

Bij de WK in 2011 in Tokio ging met de Nederlandse ploeg alles mis wat er mis kon gaan waarbij Hamada, die in 2010 in dienst trad van de KNGU, met name de instelling van Jeffrey Wammes bekritiseerde. Als team eindigde Nederland als negentiende. In de Japanse hoofdstad miste ringenspecialist Yuri van Gelder met een mislukte afsprong de kans op deelname aan de Spelen en verzuimde ook Epke Zonderland zich aan de rekstok rechtstreeks te kwalificeren. Het kwam met de Fries via een omweg alsnog goed. Maar Hamada, die vond dat alleen Zonderland de mentaliteit van een topsporter had, was al vertrokken toen de rekturner in Londen goud veroverde.

Hamada krijgt normaal gesproken een herkansing. “Ik denk dat een score van 250 genoeg is. Dit was mijn plan, ik heb alles berekend. We zijn met de basis begonnen en hebben ons daarna steeds verbeterd. Vandaag hebben we kunnen oogsten.”

Maandag komen de resterende landen twaalf landen, waaronder Nederland, in actie en weet Hamada of zijn missie gelukt is.