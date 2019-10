Federer met moeite langs Goffin in Shanghai

Roger Federer heeft zich ten koste van de Belg David Goffin met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi van Shanghai. De mondiale nummer 3 overleefde in de eerste set maar liefst vijf setpunten en won met 7-6 (7) 6-4.

De sterk spelende Goffin, de nummer 14 van de wereld, brak Federer in de eerste set op 5-5 en mocht vervolgens voor setwinst serveren. De normaliter zo stoïcijnse Goffin gaf echter niet thuis en liet op zijn eigen opslag drie setpunten onbenut, waarna hij het door een afzwaaier alsnog tot een tiebreak liet komen. Daarin leidde hij nog met 6-5 en 7-6.

In de tweede set had Federer aan een break op 3-3 voldoende voor de winst. Na een kleine twee uur maakte hij het af met zijn achtste ace. Begin september had Federer de Belg op de US Open nog met 6-2 6-2 6-0 volslagen kansloos gelaten.

Eerder op de dag won Novak Djokovic eveneens in twee sets. De nummer 1 van de plaatsingslijst, tevens titelhouder, had een antwoord op de sterke services van de Amerikaan John Isner. Het werd 7-5 6-3.