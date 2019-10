Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan het Italiaans Open in Rome. Op de openingsdag ging Luiten rond in 66 slagen en met -5 staat hij in de top van het klassement. Luiten noteerde geen enkele bogey en liefst vijf birdies.

In het verleden werd Luiten al eens vierde en vijfde op het Italiaans Open, al was dat op een andere baan. Deze week wordt gespeeld op de Olgiata Golf Club.