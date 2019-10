Washington Nationals op drempel World Series

De honkballers van Washington Nationals staan op de drempel van hun eerste deelname aan de World Series. De ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad won ook het derde duel met St. Louis Cardinals in de finale van de National League, dit keer met 8-1. De stand in de best-of-sevenserie kwam daardoor op 3-0 voor de Nationals.

De ploeg van manager Dave Martinez had de eerste twee duels in St. Louis met 2-0 en 3-1 gewonnen. In het eigen Nationals Park waren de honkballers uit Washington veel te sterk voor de Cardinals. Dankzij rake klappen van Anthony Rendon en Howie Kendrick nam de thuisclub in de derde inning een voorsprong van 4-0. Kendrick voerde de score in de vijfde inning op naar 6-0 en Victor Robles sloeg de bal een inning later over de hekken. Pitcher Stephen Strasburg hield het maar liefst zeven innings vol op de heuvel.

De Nationals stonden nog nooit in de World Series, de grote finale van de Major League. Ze kunnen nu dinsdagavond voor eigen publiek al voor een primeur zorgen. De andere finalist komt uit de serie tussen Houston Astros en New York Yankees. De stand is daar nog in evenwicht: 1-1.