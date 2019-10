Bertens start met zege in twee sets op Vekic

Kiki Bertens heeft haar eerste partij in de groepsfase van de WTA Elite Trophy gewonnen. De als eerste geplaatste Nederlandse rekende dinsdag in Zhuhai in twee sets af met de Kroatische Donna Vekic: 7-6 (5) 6-2.

Het was voor Bertens de derde overwinning in vier ontmoetingen dit jaar met Vekic, die 20e staat op de wereldranglijst. Bertens is de huidige nummer 10.

Vekic begon in het vrijwel lege stadion beter en sloeg direct toe op de service van de Wateringse. Bertens maakte de break even later ongedaan (3-3), waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin was Bertens net wat beter.

De tweede set was veel minder spannend. Na een korte blessurebehandeling voor Vekic nam Bertens direct het initiatief en ze liep uit naar een voorsprong van 5-0. Vekic kwam nog wel even terug, maar Bertens gaf de zege niet meer weg: 6-2.