Jastremska verslaat Vekic bij Elite Trophy

Na haar nederlaag tegen Kiki Bertens heeft de Kroatische Donna Vekic ook haar tweede groepsduel bij de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai verloren. De Oekraïense Dajana Jastremska versloeg Vekic met 7-6 (6) en 6-2.

Bertens, de als eerste geplaatste Nederlandse, rekende dinsdag in twee sets af met Vekic: 7-6 (5) 6-2. Donderdag speelt Bertens tegen Jastremska om de groepswinst en daarmee een plaats in de halve finale.

De Belgische Elise Mertens is goed begonnen aan het toernooi. In haar eerste groepswedstrijd was de nummer 18 van de wereldranglijst in drie sets te sterk voor de Griekse Maria Sakkari. Het werd 6-2 3-6 en 6-1 na een uur en drie kwartier tennis. Voor Sakkari is het toernooi afgelopen. Dinsdag verloor ze in haar groep al van Aryna Sabalenka.

Er doen twaalf speelsters mee in de Chinese stad, verdeeld over vier groepen. De winnaressen van de groepen plaatsen zich voor de halve finales.