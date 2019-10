Sagan kondigt debuut in Giro aan

Peter Sagan rijdt komend seizoen voor het eerst in zijn loopbaan de Giro d’Italia. De Slowaakse wielrenner van Bora-hansgrohe meldde dat donderdag bij de presentatie van het routeschema van de editie van 2020. Sagan, drievoudig wereldkampioen, hervatte de afgelopen jaren zijn seizoen na de voorjaarsklassiekers telkens in de Ronde van Californië. Zijn ploeg maakte eerder al bekend dat hij ook in de Tour de France zal starten.

“Italië heeft een speciaal plekje in mijn hart. Het is het land waar ik in 2008 voor het eerst wereldkampioen werd (als mountainbiker bij de junioren) en waar ik de jaren erna voor Italiaanse teams uitkwam”, vertelde Sagan in Milaan. “Ik heb de afgelopen jaren heel wat mooie koersen in dit land gereden maar ik had altijd het gevoel dat er iets ontbrak.”

De Giro begint op 9 mei met een korte tijdrit in Boedapest, gevolgd door twee vlakke ritten in Hongarije. “Het biedt me ook de kans dichtbij Slowakije te fietsen, zodat er veel landgenoten zullen komen kijken.”