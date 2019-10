Spannende strijd om Gerrit Schulte Trofee

Zes wielrenners maken kans om de Gerrit Schulte Trofee voor beste wielrenner van het jaar. De Club van 48, een vereniging van oud-renners, heeft de wegrenners Bauke Mollema, Steven Kruijswijk en Mike Teunissen genomineerd. Ook zijn er nominaties voor weg- en veldrijder én mountainbiker Mathieu van der Poel, baanwielrenner Harrie Lavreysen en BMX’er Twan van Gendt.

Voor de Keetie van Oosten-Hage Bokaal zijn ook zes wielrensters genomineerd. Dat zijn wereldkampioene op de weg Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Anna van der Breggen, weg- en baanwielrensters Kirsten Wild en Amy Pieters en BMX’ster Laura Smulders.

Tom Dumoulin won de Gerrit Schulte Trofee de afgelopen vijf jaar. De 28-jarige Limburger is na een mislukt seizoen door een knieblessure, opgelopen door een val in de Giro d’Italia, niet genomineerd. Van de zes genomineerde wielrenners won Mollema de prijs in 2011 en 2013. De 32-jarige wielrenner won dit jaar onder meer de Ronde van Lombardije.

De uitreiking is op 20 november in de Maaspoort in Den Bosch.