Schuurs had WTA Finals al uit haar hoofd gezet

Demi Schuurs verzekerde zich op het laatste moment van deelname aan het eindejaarstoernooi WTA Finals, dat zondag van start gaat. En dat terwijl de dubbelspecialiste, die een samenwerking met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands snel zag eindigen, plaatsing eigenlijk al uit haar hoofd had gezet.

“Ik hield eigenlijk al geen rekening meer met de WTA Finals. Toen ik met mijn huidige partner begon, was namelijk al een groot aantal toernooien gespeeld”, bekent Schuurs (26), die teleurstellend aan het seizoen begon. Het contrast met begin 2018 was groot, want toen schreef ze de eerste twee toernooien meteen op haar naam.

Vanwege de tegenvallende resultaten en blessureleed bij Mattek-Sands besloot Schuurs verder te gaan met Anna-Lena Grönefeld. Met de Duitse stond Schuurs dit seizoen vijf keer in een finale, maar tot een titel leidde het niet. Vorig jaar schreef Schuurs nog zeven toernooien op haar naam, nota bene met drie verschillende partners.

“Eigenlijk heb ik geen verklaring voor het verliezen van zo veel finales. Alles viel vorig jaar mijn kant op en dit jaar was dat niet het geval. In de dubbel zit het zo dicht bij elkaar”, aldus Schuurs. “Dat we ons toch hebben geplaatst is daarom extra knap.”

Vorig jaar maakte Schuurs voor het eerst haar opwachting op het lucratieve evenement voor de acht beste koppels. “Toen was alles nieuw en het zal straks zeker helpen dat ik de ervaring van vorig jaar heb”, aldus de Limburgse. “Wat me nog het meest bijstaat van vorig jaar is dat alles top geregeld was en de ongekende luxe waar ik samen met mijn ouders en vriendin van genoot. Bij de gewone WTA-toernooien ben je een nummertje in het schema, maar tijdens de WTA Finals krijg je veel aandacht. Het is een erg drukke week en er gebeurt erg veel.”

Vorig jaar zat het toernooi er al binnen een uur op voor Schuurs, die toen een koppel vormde met de Belgische Elise Mertens. “Toen ben ik helemaal naar Singapore gevlogen voor een wedstrijd van 55 minuten. Ditmaal kan dat niet gebeuren, omdat er ook in het dubbelspel volgens een poulesysteem wordt gespeeld. Dat is wel een groot verschil.”

Voor Schuurs wordt het het laatste toernooi met Grönefeld, die twijfelt over het voortzetten van haar loopbaan. In 2020 vormt Schuurs een duo met de Tsjechische Kveta Peschke, de vrouw van haar trainer Torsten Peschke. Schuurs: “Omdat het mogelijk Anna haar laatste optreden wordt, hoop ik dat we samen voor een mooi afscheidscadeau kunnen zorgen.”