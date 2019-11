Ajax op bezoek bij Chelsea in CL

Ajax wil dinsdag in het uitduel met Chelsea revanche nemen voor de nederlaag van twee weken geleden tegen de topclub uit Londen in Amsterdam. De koploper van de eredivisie verloor met 0-1, door een doelpunt van invaller Michy Batshuayi in de 87e minuut.

Ajax werd in die wedstrijd een strafschop onthouden en Quincy Promes stond misschien wel niet buitenspel toen hij scoorde. Maar Ajax had het ook erg lastig met het hoge tempo van Chelsea, dat de thuisploeg tot veel fouten dwong.

Trainer Erik ten Hag hoopt dat zijn elftal heeft geleerd van de eerste confrontatie en nu wel zuinig in balbezit kan zijn. Chelsea en Ajax hebben halverwege de groepsfase zes punten. Valencia komt dinsdagavond op zeven punten als het van Lille OSC wint.

Ajax-supporters zijn niet welkom op Stamford Bridge. De UEFA heeft hen bestraft voor ongeregeldheden rond de laatste Europese uitwedstrijd tegen Valencia. Toch waren er maandag al veel Nederlandse fans in Londen. Sommigen beschikken over geldige kaarten en willen tussen de Engelsen op de tribune gaan zitten. Anderen hebben zich er al bij neergelegd dat ze de wedstrijd in een pub moeten bekijken.

De wedstrijd tussen Chelsea en Ajax begint om 21.00 uur.