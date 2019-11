Van Rietschoten Trofee voor windsurfer Badloe

De Conny van Rietschoten Trofee, voor de beste zeiler van het jaar, is toegewezen aan Kiran Badloe. De 25-jarige windsurfer kreeg van de jury de voorkeur boven Mark Slats en Mischa Heemskerk, de andere twee genomineerden voor de prestigieuze onderscheiding die voor de 38e keer werd uitgereikt.

Badloe won dit jaar de wereldtitel en de Europese titel in de olympische RS:X-klasse. Met zijn surfvriend en trainingsmakker Dorian van Rijsselberghe is hij in een spannend gevecht verwikkeld om één olympisch startbewijs voor Tokio 2020. Bij de WK begin dit jaar in Auckland valt de beslissing. Wie het hoogst eindigt in Nieuw-Zeeland, mag naar Japan. Van Rijsselberghe is tweevoudig olympisch kampioen. Hij mocht de Van Rietschoten-trofee in 2012 en 2016, samen met Marit Bouwmeester, in ontvangst nemen. Vorig jaar belandde de prijs bij zeezeilster Carolijn Brouwer.

Rob Sepers werd tot coach van het jaar uitgeroepen.