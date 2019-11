WADA zoekt sponsors in strijd tegen doping

Wereldantidopingbureau WADA ziet graag sponsors bijdragen in de kosten die de strijd tegen doping in de sport met zich meebrengt. Dat zei Witold Banka, de Pool die op 1 januari de Brit Craig Reedie opvolgt als voorzitter, tijdens het driedaagse WADA-congres in Katowice. Banka wees bedrijven die nu al geld in de sport steken op de gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Het is niet het ei van Columbus, maar het is een van onze belangrijkste opdrachten grote bedrijven te overtuigen dat hun bijdrage nodig is.”

Banka, minister van sport en toerisme in zijn vaderland, zei dat het WADA de inkomsten moet verhogen. Het budget van de organisatie bedraagt zo’n 31,5 miljoen euro, terwijl het totaalbedrag dat wereldwijd aan de bestrijding van doping wordt uitgegeven – onder meer door nationale instanties – niet verder gaat dan zo’n 230 miljoen euro. Daar tegenover staan de miljarden die televisienetwerken betalen voor bijvoorbeeld de uitzendrechten voor het WK voetbal en de Olympische Spelen.

Ook betalen sponsors van de Spelen aan het Internationaal Olympisch Comité samen meer dan een miljard euro voor een vier jaar durend partnerschap. Banka benadrukte dat er meer geld nodig is om de strijd met fraudeurs in de sport aan te gaan. “We kunnen de bijdragen die landen ons geven niet blijven verhogen. We zullen andere manieren moeten vinden om onze inkomsten te vergroten”, zei voormalig atleet Banka. “We moeten de belangrijkste partners van de sport ervan overtuigen dat ze vooral ook de sponsor van een schone sport moeten willen zijn.”