Rally van Australië geschrapt door bosbranden

De Rally van Australië gaat komend weekeinde niet door vanwege de vele bosbranden die woeden in met name de staat New South Wales. Daarmee is het wereldkampioenschap voortijdig ten einde gekomen, want de rally in het gebied rond Coffs Harbour was de laatste in de titelstrijd.

De organisatie had in een eerder stadium de routes van de klassementsproeven al ingekort, maar besloot dinsdag het evenement helemaal te schrappen. “Gezien de veiligheidsrisico’s voor iedereen die betrokken is bij de rally, is het niet verantwoord de rally te laten doorgaan”, zei wedstrijdleider Andrew Papadopoulos.

De Est Ott Tänak (Toyota) had zich al verzekerd van de wereldtitel bij de coureurs. Hij onttroonde de Franse zesvoudig kampioen Sébastien Ogier (Citroën). Hyundai veroverde de constructeurstitel dankzij de Belg Thierry Neuville (tweede in het WK) en de Noor Andreas Mikkelsen (vierde in het WK).