Zwemmer Sun Yang verdedigt zich in dopingzaak

De Chinese zwemmer Sun Yang weigerde vorig jaar mee te werken aan een dopingcontrole, omdat de controleurs zich volgens hem niet konden identificeren. De drievoudig olympisch kampioen vertelde dat vrijdag bij de openbare hoorzitting in Montreux, voor het internationale sporttribunaal CAS. “Tijdens de controle merkte ik dat de inspecteurs geen papieren bij zich hadden waarmee ze konden aantonen dat ze dopingcontroleurs waren”, zei Sun Yang tijdens zijn verhoor, dat door de taalbarrière nogal moeizaam verliep.

De vragen van de jury werden in het Engels gesteld, de zwemmer antwoordde steeds in het Chinees. De vertaling liet soms te wensen over, tot frustratie van de drie juryleden die hun vragen vaak moesten herhalen. Het is pas de tweede keer dat een hoorzitting bij het CAS toegankelijk is voor pers en publiek. De vorige keer, in 1999, ging het ook om een dopingzaak uit de zwemwereld.

De 27-jarige Chinees weigerde in september 2018 mee te werken aan een onverwachte dopingcontrole. Leden van zijn begeleidingsstaf zouden zelfs bloedstalen met een hamer hebben vernietigd. De mondiale zwembond FINA sprak Sun desondanks vrij vanwege “procedurefouten”.

Hoewel het mondiale antidopingbureau WADA beroep aantekende bij het CAS, mocht Sun in juli wel gewoon meedoen aan de WK. Tot ongenoegen van heel wat van zijn collega-zwemmers, die demonstratief weigerden om de Chinees op het podium te feliciteren nadat hij in Gwangju goud had gepakt op de 200 en 400 meter vrije slag.

Het WADA pleit voor een schorsing van twee tot acht jaar voor Sun, die in 2014 al eens voor drie maanden werd geschorst na een positieve dopingtest.