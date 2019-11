Tennisser Tsitsipas wint ATP Finals

Stefanos Tsitsipas heeft de grootste zege in zijn tenniscarrière geboekt. De 21-jarige Griek won de ATP Finals in Londen, het eindejaarstoernooi waar de beste acht spelers van het jaar elkaar treffen. Tsitsipas versloeg in de finale de Oostenrijker Dominic Thiem in drie sets: 6-7 (6) 6-2 7-6 (4).

Tsitsipas en Thiem voerden in de O2 Arena een spektakelstuk op, waarin de Oostenrijker aanvankelijk iets sterker was en de eerste set naar zich toetrok in een tiebreak. Tsitsipas kwam in de tweede set helemaal los en rekende vrij snel af met Thiem in 6-2.

De Griek nam ook een voorsprong in het derde en laatste bedrijf, maar zijn Oostenrijkse tegenstander weigerde te capituleren en vocht zich terug dankzij een sterke service en een messcherpe backhand. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Thiem stribbelde opnieuw tegen, maar Tsitsipas had net iets meer kracht over in zijn lichaam en won met 7-4.

De finalisten golden vooraf niet als de grote favorieten. Dat waren de grootheden Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic. Maar de ‘grote drie’ in het tennis werden tot een bijrol veroordeeld door de jonge garde. Zo versloeg de 26-jarige Thiem in de groepsfase Federer en Djokovic, terwijl Tsitsipas in de halve finales afrekende met Federer.

De Griek kroonde zich tot de jongste winnaar sinds de Australiër Lleyton Hewitt, die 20 jaar oud was toen hij in 2001 het eindejaarstoernooi op zijn naam schreef. Het was zijn derde toernooizege van dit jaar en Tsitsipas incasseerde een winstbonus van rond de 2,5 miljoen euro.