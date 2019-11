Verstappen: genoten van een heerlijke race

Max Verstappen liet bij de start van de Grote Prijs van Brazilië al zien dat er met hem niet te spotten viel. Hij gaf vanaf poleposition meteen vol gas, ging soeverein door de eerste serie bochten en lag na één ronde al een dikke seconde voor op zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Wat volgde was een meesterlijk optreden van de Nederlandse Formule 1-coureur in zijn Red Bull. “Wat een heerlijke race, ik heb ervan genoten. Vooral de manier waarop was geweldig, dat kon bijna niet beter”, riep hij na zijn derde zege van het jaar over de boordradio.

Verstappen vergat zijn team niet te bedanken. “Dank jullie wel jongens, we hebben dit als team geklaard.” De Limburger doelde met name op de drie pitstops die hij maakte en die een cruciale rol speelde tijdens de race. “Vooral de derde pakte strategisch goed uit. De safetycar was op de baan en wij kozen ervoor nog een keer andere banden te nemen. Ik moest toen wel Hamilton inhalen bij de herstart. Hij begon heel vroeg met aanzetten en dat kwam mij goed uit. Ik ging buitenom bij hem. Gelukkig liet hij mij leven”, zei Verstappen op Ziggo Sport over het duel, waarbij de auto’s wiel aan wiel reden en Hamilton net genoeg ruimte overliet.