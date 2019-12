Handbalsters wel al zeker van OKT

De Nederlandse handbalsters hebben hun kansen op een plek in de halve finales van het WK niet meer in eigen hand, maar ze zijn wel al verzekerd van deelname aan een olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Dat komt doordat Japan zich niet meer kan plaatsen voor de halve finales. De Nederlandse bond heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van een van de drie OKT’s die in maart 2020 worden gehouden.

Het land dat deze week op het WK in Japan de wereldtitel verovert, plaatst zich rechtstreeks voor de Spelen. Voor de Nederlandse ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade wordt het na de nederlagen tegen Duitsland en Denemarken een lastige klus om de halve finales te halen. Oranje zal woensdag in ieder geval de laatste wedstrijd tegen Zuid-Korea moeten winnen en is dan afhankelijk van andere resultaten.

Aan de Spelen doen twaalf landen mee. Japan is als gastland al verzekerd van deelname, net als de continentale kampioenen Frankrijk, Braziliƫ, Zuid-Korea en Angola.