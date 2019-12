Oomen: koersen moeten uitwijzen waar ik sta

Voor wielrenner Sam Oomen staat 2020 in het teken van zijn terugkeer. De 24-jarige Tilburger moest in 2019 in de Ronde van Italië afstappen nadat hij bij een val een breuk in zijn heup had opgelopen. In juli ging hij onder het mes om een beknelde liesslagader te verhelpen. Voor 2020 wil de ronderenner nog geen concrete doelen uitspreken.

“Ik mag niet klagen over hoe het gaat, maar het rijden van wedstrijden moet uitwijzen hoe ik er echt voor sta”, zegt hij na zijn operatie. “Aan de ene kant is het onzeker. Het is de eerste keer dat ik geopereerd ben en dat ik er zo lang uit ben geweest. Ik kijk er ook echt naar uit om weer te koersen. Ik vind het koersen en het rijden van finales het mooiste dat er is.”

Oomen maakte in 2018 indruk met een negende plaats in de Ronde van Italië, waar hij zijn toenmalige kopman Tom Dumoulin – die tweede werd – ondersteunde. Na zijn operatie aan zijn liesslagader ging hij terugdenken hoeveel langer hij al last had van die blessure. “Ik ben gaan nadenken wanneer ik voor het eerst signalen heb gehad van mijn lichaam. In 2018 sijpelde er al in dat ik last had van mijn linkerbeen, had ik het gevoel.” De renner merkte de klachten vooral na een paar dagen in een meerdaagse rittenkoers en in de finales van wedstrijden.

“Achteraf gezien ben ik ook best trots op het behalen van de witte trui voor beste jongere in de Tirreno-Adriatico van afgelopen jaar”, vindt Oomen. “Ik had toen echt pijn aan dat been, het is meer mentaal dan fysiek dat ik daar negende ben geworden. Dat zag je toen ook wel aan mijn tijdrit.”

Echte doelen zijn er dan nog niet, maar Oomen hoopt dat 2020 meer wordt dan alleen een jaar van herstel. “Misschien gaat het ook goed en kan ik verder dromen. Ik hoop dat het ook een jaar wordt waarin ik kan oogsten en een jaar met de Olympische Spelen, maar dat is nu nog lastig te zeggen”, blijft hij voorzichtig.

Zo is ook zijn programma voor de komende maanden nog niet helemaal ingevuld. “Zoals het er nu voor staat, rijd ik de Waalse klassiekers en sta ik erop voor de Tour de France”, zegt Oomen. “Maar ik zeg al voor het derde jaar op rij dat ik de Tour ga rijden en ik heb hem nog steeds niet gereden.”