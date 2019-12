Handbalster Abbingh kent Rusland door en door

Lois Abbingh treft vrijdag in de halve finales van het WK in Japan acht ploeggenotes van haar Russische club Rostov-Don tegenover zich. En bondscoach Ambros Martin van Rusland is ook nog eens haar coach bij die club. Kortom, de tegenstander heeft geen geheimen voor de topschutter van het Nederlands team. “Ik heb onze bondscoach Emmanuel Mayonnade heel wat belangrijke informatie kunnen geven”, zegt Abbingh in de aanloop naar het duel in de Park Dome van Kumamoto.

De geboren Groningse is tot op het bot gemotiveerd voor de krachtmeting met de Russinnen. “Ik wil heel graag laten zien wat ik kan en ik wil uiteraard heel graag van ze winnen. Maar wij zullen wel het beste in ons naar boven moeten halen, want Rusland is op voorhand de favoriet.”

De Russinnen zijn bijkans naar de halve finales ‘gewandeld’. De drievoudig wereldkampioen en regerend olympisch kampioen won alle acht gespeelde wedstrijden met ruime cijfers. Oranje daarentegen verloor op weg naar de laatst vier zelfs drie wedstrijden. “Dat hoeft geen nadeel te zijn. Rusland heeft het nog geen enkele keer moeilijk gehad, terwijl er voor ons steeds wat op het spel stond en we tot het uiterste moesten gaan. Hopelijk kunnen wij ze imponeren.”

Bovendien, zegt Abbingh, is een halve finale niet nieuw voor de Nederlandse handbalsters. “We staan voor de zesde keer op rij in de halve finales op een groot kampioenschap. We hebben dus al wat ervaring opgedaan met het spelen van dit soort wedstrijden.”

Abbingh is er trots op dat Oranje weer zover is gekomen, ook al kwam er het nodige geluk bij kijken. Na nederlagen tegen Duitsland en Denemarken leek de ploeg uitgeteld, maar onder aansporing van Abbingh, die elf keer scoorde, leefde de ploeg woensdag weer op tegen Zuid-Korea in de laatste wedstrijd uit de hoofdronde.

Na de overtuigende zege (40-33) op de Aziaten was het urenlang nagelbijten op de hotelkamers, want de resultaten van Servië tegen Denemarken en Noorwegen tegen Duitsland bepaalden het lot van Oranje. “Niemand durfde te kijken, het was zenuwslopend. De ontlading was enorm toen Noorwegen won van Duitsland en wij door waren.”

Abbingh heeft coach Mayonnade onder meer verteld dat het bij de Russische ploeg vooral draait om de dekking. “Ze zijn minder gericht op de aanval. Ik speel bij Rostov-Don dan ook een veel defensievere rol dan bij het Nederlands team. In Oranje ben ik de aanvalster, de schutter. Zo kennen die Russische meiden mij helemaal niet.”