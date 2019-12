Kramer tussen hoop en vrees voor NK afstanden

Als hij de volledige zekerheid krijgt dat een ingreep aan zijn rug zijn huidige schaatsproblemen voor 100 procent oplost, laat Sven Kramer zich deze week nog opereren. “Maar die garantie gaat niemand je geven”, weet de 33-jarige Fries maar al te goed. “Dus het wordt een risico-afweging voor mij. Maar dat is niet iets wat je zomaar even beslist.”

Kramer weet één ding echter al wel zeker: blijven aanmodderen met zijn ‘hernia-achtige’ klachten, zoals hij eigenlijk al bijna twee jaar doet, is geen optie. “Ik heb nog steeds de ambitie om in 2022 aan de Olympische Spelen van Peking mee te doen. Maar dan moet het wel anders gaan dan nu. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het snel heel veel beter wordt. Dus dan kom je waarschijnlijk toch uit bij een operatie.”

Kramer test zichzelf vrijdag op de 3000 meter. “Die ga ik voluit rijden en daarna ben ik van plan om een week later bij de NK afstanden de 1500 meter en de 5000 meter af te werken. Ik ga er het beste van maken.”

Kramer begon nog wel vol goede moed aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na een aanrijding op zijn fiets door een auto op 12 oktober in Inzell, waarbij hij een knieblessure opliep, was hij zijn snelheid op het ijs echter weer kwijt. De viervoudig olympisch kampioen wist zich met een derde plaats begin november op de 5000 meter nog wel te plaatsen voor de wereldbeker, maar daarna ging het in Minsk helemaal mis. Op zijn favoriete afstand eindigde hij op de dertiende plek, een dieptepunt in zijn schitterende loopbaan.

“Die race was echt heel slecht”, blikt Kramer in Wolvega terug op die ontnuchterende ervaring. Na overleg met coach Jac Orie besloot hij zich terug te trekken voor de andere wereldbekers en zich in Heerenveen en Collalbo op te laden voor de NK afstanden, waarbij tickets op het spel staan voor de EK afstanden, de WK afstanden en de WK allround.

“Het gaat redelijk goed nu met die rug, maar dat kan morgen of over twee weken in Thialf weer anders zijn. Het is lastig om met die onzekerheid en die onvoorspelbaarheid om te gaan. Ik ben altijd gewend geweest om te excelleren vanuit een bepaalde uitgangspositie. ‘Hoe ga ik winnen?’ was altijd mijn instelling. Mijn gedachte is nu: ‘Hoe houd ik de boel heel?’. Ik word gedwongen tot een heel andere ‘mindset’, die ik niet gewend ben en die ook niet bij mij past. Leuk is anders.”