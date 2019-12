Motorcoureur Iannone geschorst om doping

De Italiaanse motorcoureur Andrea Iannone is betrapt op doping. De internationale federatie FIM heeft de 30-jarige coureur uit de MotoGP een voorlopige schorsing opgelegd. Iannone testte begin vorige maand bij de Grote Prijs van Maleisië positief op een verboden anabole steroïde.

De Italiaan rijdt sinds 2013 in de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport. Iannone verzamelde dit jaar op zijn Aprilia 43 punten, waarmee hij op de zestiende plaats in het WK eindigde. Zijn beste resultaat was de zesde plaats bij de GP van Australië. Tijdens de voorlaatste race van het seizoen in Maleisië, waar de coureur zijn positieve plas inleverde, viel hij uit.

Iannone mag tot nader order niet z’n motor op. De Italiaan, die in 2016 op een Ducati zijn enige zege boekte in de MotoGP, heeft contra-expertise aangevraagd.