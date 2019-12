Atlete Schippers in Duitse indoorwedstrijden

Dafne Schippers verschijnt op 4 februari aan de start van de 60 meter bij de indoormeeting atletiek in de Duitse stad Düsseldorf. De organisatie van de wedstrijd uit de World Athletics Indoor Tour meldde de komst van de Utrechtse atlete, die weer volop in training is na haar mislukte WK atletiek afgelopen najaar in Doha.

Schippers moest zich daar met een liesblessure terugtrekken uit de finale van de 100 meter en kon ook niet haar wereldtitel op de 200 meter verdedigen. De liesklachten zijn inmiddels verdwenen. Ze heeft te kennen gegeven dat ze niet meedoet aan de WK indoor in China in maart van het komende jaar, maar ze loopt wel indoorwedstrijden. Ze is ook op 14 februari te zien in Berlijn, waar ze in 2016 haar persoonlijk record van 7,00 seconden liep.

Schippers (27) won in 2015 goud op de 60 meter bij de EK indoor, zilver op de WK indoor van 2016 en zilver op de EK indoor van dit jaar in Glasgow.