Gekwelde darter Van der Voort klaar op WK

Darter Vincent van der Voort is in de tweede ronde van het WK darts uitgeschakeld. De 44-jarige prof uit Purmerend kon niet op tegen Dave Chisnall. De als tiende geplaatste Engelsman won met 3-1 in de Londense dartstempel Alexandra Palace.

Van der Voort stond al vrij snel met 2-0 in sets achter. Hij won vervolgens nog wel de derde set, maar moest in het vierde bedrijf alsnog buigen.

De routinier, die al in 2002 zijn eerste WK speelde, was niet fit. Hij klaagde na afloop voor de camera van RTL7 over pijn in zijn rug en knie. “Het was een slecht moment om dit te krijgen, alles doet zeer. Maar ik wil het niet als excuus opvoeren”, zei hij.