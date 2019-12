Tweevoudig wereldkampioen Lewis uitgeschakeld op WK darts

Voor Adrian Lewis is het WK darts voorbij. De tweevoudig wereldkampioen liet zich in de achtste finales verrassen door de Belg Dimitri van den Bergh: 3-4.

Lewis verspeelde een voorsprong van 2-0 en 3-1 in sets. De Engelsman verkeert dit seizoen niet in grootse vorm. Hij was slechts als dertiende geplaatst.

Titelverdediger Michael van Gerwen plaatste zich vrijdag al voor de kwartfinales. Jeffrey de Zwaan strijdt zaterdagavond tegen de Schot Peter Wright om een plaats bij de laatste acht op de mondiale titelstrijd in Londen.