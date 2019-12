Wielrenner Dlamini na hardhandige aanhouding geopereerd aan arm

De Zuid-Afrikaanse wielrenner Nicholas Dlamini is zaterdag succesvol geopereerd aan zijn linkerarm. Die brak de renner van team NTT (voorheen Dimension Data) een dag eerder toen hij tijdens een trainingsrit in het Nationaal Park Tafelberg hardhandig werd opgepakt door bewakers en in een auto werd geduwd. Die beelden bereikten al snel de sociale media.

Dlamini betrad het gebied zonder te betalen, aldus de bewakers. “Nicholas herstelt voorlopig verder”, meldt team NTT.

De 24-jarige Dlamini reed dit jaar als renner van Dimension Data de Ronde van Spanje. Een van zijn doelen voor dit jaar is deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.