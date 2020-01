American footballer Brady denkt nog niet aan afscheid

Tom Brady is niet van plan om zijn loopbaan te beëindigen. Dat zei de American football-speler van New England Patriots, waar zijn contract afloopt, na de laatste wedstrijd van het seizoen. De Patriots verloren in de play-offs met 20-13 van Tennessee Titans.

“Het is vrij onwaarschijnlijk dat ik nu stop. Ik hoop tenminste dat het onwaarschijnlijk is”, zei Brady, die door de fans van de Patriots werd toegejuicht en gevraagd te blijven. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren en ik ga het niet voorspellen ook. Niemand hoeft op dit moment keuzes te maken. Ik hou van de sport en van het spelen voor dit team.”

De 42-jarige Brady, die transfervrij kan vertrekken, wist de Super Bowl zes keer te winnen. “Ik hou al twee decennia van het spelen voor dit team en het winnen van veel wedstrijden. Op dit moment weet ik het nog niet, dus we leven van dag tot dag.”

New England Patriots won in februari van vorig jaar de Super Bowl in Atlanta door Los Angeles Rams met 13-3 te verslaan.