Schaatsteam Reggeborgh in beroep tegen aanwijsplek Nuis

Schaatsteam Reggeborgh gaat in beroep tegen de aanwijsplek voor schaatser Kjeld Nuis voor de WK afstanden in februari. Het team vraagt bij de geschillencommissie van de KNSB om een skate-off van zijn rijders Koen Verweij en Dai Dai Ntab tegen Nuis op respectievelijk de 1500 en 1000 meter.

Nuis had zich ziek afgemeld voor de NK afstanden in december waar de tickets voor de EK en WK afstanden moesten worden verdiend. De selectiecommissie van de KNSB besloot de olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter aan te wijzen voor de WK. Verweij en Ntab waren op respectievelijk de 1500 en 1000 meter als derde geƫindigd en werden hierdoor gepasseerd.

“De selectiecommissie zegt dat degene met de grootste kans op goud moet kunnen starten op de WK. Het lijkt ons redelijk en billijk om een skate-off een week eerder bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary te laten beslissen wie dat is”, zegt teammanager Henk Schra van Reggeborgh.

Het team van Verweij en Ntab twijfelt eraan of Nuis niet had kunnen rijden op de NK. Hij was anderhalve week voor de NK alweer aan het trainen en liet zich ook bij andere openbare gelegenheden zien. Dan kan je volgens ons ook meedoen aan de NK”, zegt Schra.

Nuis, Verweij en Ntab rijden alle drie de wereldbekerwedstrijd in Calgary. “Wie daar van hen de snelste is, is dat waarschijnlijk een week later op de WK in Salt Lake City ook”, denkt de manager van het schaatsteam van Gerard van Velde. “Die gaat dan naar de WK, dan zijn wij tevreden.”

Als het team het beroep bij de geschillencommissie heeft ingediend, zal die volgens de reglementen binnen enkele dagen een bindend advies geven aan de selectiecommissie, verwacht Schra.