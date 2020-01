Basketballer Arvin Slagter speelde meer dan 130 interlands voor Oranje en gaat nu proberen als lid van het 3×3-team zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De 34-jarige Amsterdammer is net als Ross Bekkering toegevoegd aan de selectie, die verder bestaat uit Aron Royé, Dimeo van der Horst, Sjoerd van Vilsteren, Jesper Jobse en Kasper Averink.

“We hebben in 2019 met de 3×3-mannen goed gepresteerd”, zegt bondscoach Brian Benjamin. “Maar we hebben niet de laatste stap kunnen zetten naar de medailles. Met het toevoegen van Arvin en Ross aan de selectie krijgen we er kwaliteit bij die we vroeger misten, waardoor we nu de strijd aan kunnen gaan met de absolute top in 3×3.” Slagter veroverde zes landstitels en vijf nationale bekers in Nederland en deed met Oranje mee aan het EK van 2015. De 32-jarige Bekkering is geboren in Canada, maar speelde lang in Nederland en heeft inmiddels ook een Nederlands paspoort. Hij kwam nooit uit voor Oranje.

Doel van de 3×3-ploeg is kwalificatie voor de Olympische Spelen van komende zomer. In Tokio staat drie tegen drie basketbal voor het eerst op het olympische programma, naast de traditionele vorm van vijf tegen vijf. Oranje heeft twee kansen om zich te plaatsen: op de olympisch kwalificatietoernooien in Delhi (18 tot en met 22 maart) en Boedapest (24 tot en met 26 april).

“We gaan ons optimaal voorbereiden om ons in Delhi of Boedapest te plaatsen en onze olympische droom waar te maken”, aldus Benjamin. De 3×3-basketballers pakten zilver op de WK’s van 2017 en 2018. Op het mondiale toernooi van afgelopen jaar in Amsterdam strandde Oranje in de groepsfase.