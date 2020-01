Basketballers Bucks en Lakers blijven winnen

De basketballers van Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers zijn dit seizoen amper te verslaan in de NBA. De Bucks schreven bij Sacramento Kings hun 34e zege bij: 127-106. De Lakers boekten bij Dallas Mavericks hun 31e overwinning van dit basketbaljaar. De ploeg uit LA verloor zeven keer.

De Bucks incasseerden onlangs tegen San Antonio Spurs hun zesde nederlaag, maar de ploeg van de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo herpakte zich snel. In Sacramento bleef de Griek weliswaar steken op ‘slechts’ 13 punten en 10 rebounds, maar Khris Middleton (27 punten, 11 rebounds) en Eric Bledsoe (24 punten) zorgden toch voor een ruime zege. De Bucks hebben nu al in 64 wedstrijden op rij 100 punten of meer gemaakt. De laatste ploeg die zo’n lange reeks neerzette, was Dallas Mavericks in 1986 (67 wedstrijden).

De Lakers zegevierden in Dallas met 129-114, vooral dankzij het duo LeBron James (35 punten, 16 rebounds) en Kyle Kuzma (26 punten). Luka Doncic, de Sloveense uitblinker van de Mavericks, tekende voor 25 punten en 10 rebounds.