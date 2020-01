Basketballer Harden doorbreekt grens 20.000 punten in NBA

Basketballer James Harden heeft weer een persoonlijke mijlpaal bereikt in de NBA. De 30-jarige Amerikaanse vedette van Houston Rockets doorbrak in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Minnesota Timberwolves (139-109) de grens van 20.000 punten. Hij is de 45e speler in de lange NBA-historie die dit heeft bereikt.

Kareem Abdul-Jabbar leidt de ‘eeuwige’ topscorerslijst met 38.387 punten. Abdul-Jabbar speelde 1560 wedstrijden in de NBA, Harden staat nu op iets meer dan 800 duels. De bebaarde Amerikaan kwam tegen de Timberwolves tot 32 punten en 12 rebounds.

Zonder LeBron James, die griepverschijnselen had, won Los Angeles Lakers met 125-110 bij Oklahoma City Thunder. Kyle Kuzma was de grote man bij de koploper in het westen met 36 punten. De Lakers boekten hun achtste zege op rij en de 32e in totaal dit seizoen. Milwaukee Bucks schreef de 35e zege bij tegen Portland Trail Blazers: 122-101. Het grootste deel van de productie kwam van het trio Giannis Antetokounmpo (32 punten), Khris Middleton (30) en Eric Bledsoe (29).