Bertens verliest dubbelfinale in Brisbane

Kiki Bertens en haar Australische partner Ashleigh Barty zijn er niet in geslaagd op het tennistoernooi in Brisbane de dubbeltitel te veroveren. In de finale gingen ze onderuit tegen het Tsjechisch/Taiwanese duo Barbora Strycova en Su-Wei Hsieh.

Bertens en Barty pakten de eerste set met 6-3. Na een spannende strijd moesten ze de winst in de tweede set met 6-7 (7) aan hun tegenstandsters laten. In de supertiebreak beslisten de als eerste geplaatste Strycova en Su-Wei Hsieh de wedstrijd met 10-8 in hun voordeel.

In het enkelspel bereikte Bertens de kwartfinales in Brisbane. Ze werd daarin uitgeschakeld door de Japanse Naomi Osaka.