Leonard leidt basketballers Clippers langs Mavericks

Kawhi Leonard heeft de basketballers van LA Clippers in de NBA met 110-107 langs Dallas Mavericks geleid. Leonard nam in Dallas 36 punten voor zijn rekening en het was al de zesde wedstrijd op een rij dat hij minimaal voor dertig punten tekende.

De Clippers maakten het verschil in het tweede kwart, dat ze afsloten met een 60-49-voorsprong. In het derde kwart kwamen de Mavericks nog terug tot 67-64, maar verder dan dat mochten ze niet komen. Met nog zestien seconden te gaan miste Tim Hardaway Jr. namens de thuisploeg, bij een 108-105-achterstand, voor een gelijkmakende driepunter.

De Mavericks, met in hun midden Luka Doncic die ook 36 punten maakte, zagen een reeks van vier overwinningen onderbroken worden. Bij de thuisploeg viel Dwight Powell in het eerste kwart uit met een achillespeesblessure.