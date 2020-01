Aegon stopt als hoofdsponsor roeibond

Aegon stopt na de Olympische Spelen van Tokio als hoofdsponsor van de nationale roeibond KNRB. De verzekeraar, eerder onder meer jarenlang als sponsor aan de schaatsbond verbonden, gaat zich na de zomer meer richten op maatschappelijke projecten. Aegon was sinds 2008 actief in de roeisport en werd in 2010 hoofdsponsor van de KNRB.

“Aegon heeft een enorme bijdrage geleverd aan de positieve ontwikkeling van de roeisport in ons land”, zegt Rutger Arisz, voorzitter van de KNRB. “Dat gaat van steun op verenigingsniveau tot het faciliteren van het Aegon Nationaal Roeiteam. In alle geledingen van het roeien zijn we Aegon dankbaar voor de wijze waarop zij onze sport hebben omarmd. Mede daardoor kunnen wij vol vertrouwen naar de toekomst kijken en hebben wij nieuwe partners veel te bieden.”

Topman Maarten Edixhoven van Aegon zegt met pijn in het hart afscheid te nemen van de roeisport. “Maar we hebben nu een bewuste keuze gemaakt om ons na dit jaar nog meer te richten op maatschappelijke projecten.” Het afscheid wordt op 12 september gevierd met een groot roeievenement.