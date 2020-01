Openwaterzwemmer Weertman wint in Australië ook 5 kilometer

Openwaterzwemmer Ferry Weertman heeft bij de Australische kampioenschappen na de 10 kilometer ook de 5 kilometer op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen van Rio de Janeiro 2016 was met 56.00,24 minuten duidelijk de snelste in Adelaide. Hij bleef de Canadees Jon McKay bijna 19 seconden voor. De Australiër Matthew Robinson werd vlak daarachter derde.

“Ik wilde kijken wat er nog in de tank zat na de 10 kilometer van gisteren”, zei Weertman. “Ik nam vrij snel na de start de kop over en heb die vastgehouden. In de laatste ronde waren er nog een paar zwemmers die mij probeerden in te halen, maar met een sterke, lange eindsprint kon ik die voorblijven en daar zelfs van weg zwemmen.”

Weertman gaat nu voor een trainingsstage naar Perth, gevolgd door een wereldbekerwedstrijd in Doha. Daar komen ook Sharon van Rouwendaal, Pepijn Smits en Marcel Schouten in actie.