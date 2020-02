Eerste nederlaag darter Van Gerwen in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft donderdag in Cardiff zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden in de Premier League. De Engelsman Nathan Aspinall versloeg de Brabander met 7-5. Van Gerwen had de afgelopen weken de eerste twee duels uit de lucratieve competitie gewonnen. Eerst van de Schotse wereldkampioen Peter Wright, vorige week van de Noord-Ier Daryl Gurney.

Aspinall begon tegen ‘Mighty Mike’ met een overwinning en een nederlaag op zak. De 28-jarige Engelsman startte voortvarend, kwam met 4-2 voor maar verloor vervolgens drie legs op rij: 4-5. Maar Aspinall herpakte zich om de volgende drie legs en daarmee de partij te winnen met een gemiddelde van 101. “Dit is een enorme overwinning voor mij, ik versla de nummer 1 van de wereld”, jubelde Aspinall.